Ces points dans les conclusions des Assises nationales qui bloquent le Dialogue national

La charte des Assises nationales, jetée dans une poubelle nationale

La question du cumul du mandat du chef de l’Etat déjà réglée par les Assises nationales

Le Président Macky Sall n’est pas un chantre de la charte des Assises nationales, selon Babacar Justin Ndiaye, dans sa chronique Laser du Lundi sur le site Dakaractu. Sans abuser de l’ironie, il soutenait que la charte des Assises nationales "filait tout droit vers la poubelle nationale, après une brève escale dans la corbeille nationale". Sous l’ère Macky Sall, les conclusions de ce mémorable conclave ont, d’ores et déjà, un destin de détritus.Après l’élimination des ténors de Bennoo Siggil Senegaal, les conclusions des Assises nationales et la Charte de la bonne gouvernance ont été remises à Macky Sall, pressenti pour le second tour de la présidentielle de 2012. Le candidat à l’époque s’était entretenu avec le président du Comité de pilotage des Assises nationales, Amadou Makhtar Mbow.Macky Sall avait affirmé : « Naturellement, puisque nous sommes partie prenante des Assises. C’est quelque part un des candidats appartenant aux Assises nationales qui va au second tour. Il est donc normal que nous puissions solliciter l’appui de tous. C’est le deuxième combat ».Les parties prenantes aux Assises nationales avaient rendu publique une « Charte de gouvernance démocratique » qui doit « guider la reconstruction nationale et le renforcement de la République ». Les recommandations du rapport général, long de 394 pages, sont aussi relatives à l’Agriculture, à l’Environnement, à l’Aménagement du territoire et aux Droits et Libertés, et surtout au cumul de mandat.Sur ce, il était clairement établi que le président de la République « ne peut être ni chef de parti politique ni membre d’une quelconque association durant l’exercice de ses fonctions », et « à la fin de son mandat, un membre de la famille du Président de la République au premier degré (conjoint, ascendant, descendant, collatéraux, au premier degré) ne pourra pas lui succéder immédiatement ».Les conclusions des Assises nationales réaffirment « la neutralité de l’État dans les affaires confessionnelles et son équidistance par rapport aux instances religieuses » et reconnaissent que « le pouvoir spirituel ne doit pas exercer son emprise sur les pouvoirs politique, civil et administratif et, inversement, le pouvoir temporel doit s’abstenir d’intervenir dans le fonctionnement du pouvoir spirituel ».Elles rappellent également « le devoir de garantir la liberté de conscience et le droit d’exprimer ses convictions », estimant qu’il « ne doit y avoir ni privilège ni discrimination découlant d’une appartenance ou non à une confrérie ou à une confession » et que « l’État a le devoir d’assister toutes les institutions religieuses de manière transparente, sans discrimination aucune, dans des conditions déterminées par la Loi et dans le strict souci de préserver et de garantir la paix sociale et l’unité nationale ».Dans le domaine des libertés individuelles et collectives, les initiateurs des Assises s’engageaient à instaurer un « Juge des libertés chargé notamment de contrôler l’exercice des libertés reconnues et de lutter contre les abus, en particulier en matière de garde à vue et de détention préventive (…) ».Ces questions de fond qui freinent déjà les travaux du dialogue national, avaient été traités en profondeur par les acteurs des Assises nationales. De ce fait, tout porte à croire que les conclusions du Dialogue national pourraient finir dans la poubelle, tout comme celles des Assises.