Chamboulement dans la Police: les commissariats de Guédiawaye, Pikine, Saint-Louis... changent de boss

Aly Ngouille Ndiaye, ministre sénégalais de l’Intérieur, a opéré à un vaste changement au sein de la Police nationale. De la banlieue dakaroise à l’intérieur du pays, il procédé à des affectations de plusieurs cadres. En voici quelques unes



Le Commissaire de Police Ousmane Fall est le nouveau patron du commissariat d’arrondissement de police de Pikine. Le désormais chef de service de l’Ile de Saint-Louis remplace ainsi à ce poste son collègue Adramé Sarr, qui s’en va pour Ziguinchor où il prend les commandes de la sécurité publique régionale et du commissariat central de la localité.



Bintou Doumbia, occupant jusqu’ici le poste d’adjoint au commissaire central de la Guédiawaye, devra déposer sa valise au commissariat d’arrondissement des Hlm5. Précédemment conseil technique du directeur général de la Police nationale, le commissaire de police divisionnaire Arona Diakhaté occupé le poste vacant d’adjoint au directeur de l’Ecole nationale de Police et de la formation permanente.



Le commissaire de police divisionnaire Bachirou Sarr, précédemment Chef du service régional et commissaire urbain de Louga, est nommé commissaire spécial de Touba.



Le commissaire Tabara Ndiaye, chef du bureau des relations publiques de la police nationale, est mis à la disposition du département de maintien de la paix, de l'organisation des Nations unies pour servir à la Mission de l'organisation des Nations unies en République démocratique du Congo. Elle est remplacée par le commissaire Cheikh Sidy Anta Touré.