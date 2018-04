Chambre criminelle de Dakar : L'imam Ndao profite de la suspension pour recevoir ses proches en audience

A la Chambre criminelle de Dakar, l’audience a été suspendue par le juge Samba Kane jusqu’à 15 heures, pour permettre au tribunal de statuer sur les exceptions de nullité soulevée par les avocats de la défense. L’audience



Occasion saisie par l’Imam Alioune Badara Ndao,qui a transformé le box des accusés en salle de visite, avec l’indulgence des forces de l'ordre, qui ont de manière organisée, permis aux proches de l’Imam de venir un à un lui témoigner leur soutien et s’entretenir avec lui.



L’Imam a prodigué des conseils à certains d’entre eux. « Vous ne pouvez pas venir tous les jours puisque le procès risque de tirer en longueur (on parle de 22 jours). Comment va le « daara » (l’école coranique) ? Une fois, à la maison dit à ton père de bien veiller à l’enseignement coranique et que ceux qui se chargent de l’enseignement s y engagent plus et ceux qui doivent gérer les champs aussi fassent pareil », a conseillé l’Imam à un jeune qui s’entretenait avec lui.



Il faut aussi noter qu’aucun signe d'inquiétude, de lassitude, ni de stigmate de mauvais traitement n’apparait sur les visages des détenus. Ils discutent dans le box, comme s'ils étaient dans la cour de récréation d’une école. En somme, l'inquiétude et le stress sont plutôt du côté des proches des détenus