Championnat Sénégalais : la LSFP met en pause le streaming payant pour "modèle plus équitable"

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a annoncé la suspension provisoire de son programme de diffusion des matchs en streaming payant à la séance (Pay Per View). Cette décision stratégique vise à revoir et à rééquilibrer le modèle économique de la diffusion du championnat national.



La LSFP avait lancé cette initiative de streaming dans une phase expérimentale destinée à valoriser le football professionnel local. Cependant, une évaluation menée par l'instance a mis en évidence la nécessité d'une réorientation.



Selon un communiqué de la LSFP, une évaluation technique et financière a été réalisée en collaboration avec ses partenaires et prestataires. Bien que le dispositif de streaming ait prouvé sa faisabilité, il a révélé un besoin pressant de mettre en place un modèle plus durable et équilibré.



L'objectif affiché par l'instance dirigeante du football professionnel sénégalais est clair : garantir une meilleure et plus juste redistribution des revenus générés au profit des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.



La suspension du Pay Per View marque donc une pause réflexive pour la LSFP, déterminée à trouver une formule de diffusion qui assure à la fois la visibilité du championnat et la viabilité économique de ses clubs.