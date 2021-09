Championnat d’Afrique de football des Sourds : le Sénégal dans la poule A en compagnie du pays hôte

Le démarrage de la compétition qui était prévu ce samedi 11 jusqu’au 25 septembre 2021, pourrait être décalé. La Coupe d’Afrique des sourds (CADS) attend l’arrivée de toutes les délégations, pour établir le calendrier des rencontres, rapporte « Stades » dans son édition de ce samedi.



Pour l’instant, on signale l’arrivée dans la capitale Kenyane des équipes du Cameroun, de l’Egypte et du Sénégal. Pour participer à la 1ère édition du Championnat d’Afrique de Football des Sourds, le Sénégal a déplacé une délégation de 44 personnes à Nairobi.



Composition des poules

Poule A : Kenya, Mali, Sénégal

Poule B : Ghana, Libye, Zanzibar

Poule C : Somalie, Egypte, Gabon