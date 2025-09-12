Championnat européen : Nicolas Jackson officiellement nouveau joueur du Bayern Munich

Nicolas Jackson a été officiellement présenté, ce vendredi 12 septembre, comme nouveau joueur du Bayern Munich.



À cette occasion, l’attaquant sénégalais, arrivé dans le club allemand lors des derniers instants du mercato, a livré ses premières impressions devant la presse.



Interrogé sur son choix de rejoindre le géant bavarois, l’international sénégalais a mis en avant la confiance que lui ont témoignée la direction et le staff. « Max et l’entraîneur me voulaient vraiment. En tant que joueur, on veut être là où l’on se sent désiré. J’ai suivi le Bayern toute ma vie, et c’était un rêve de rejoindre ce club immense. Quand ils m’ont appelé, j’étais excité et prêt à venir jouer pour eux », a-t-il confié.



Revenant sur les derniers jours mouvementés de son transfert, Jackson a reconnu avoir traversé des instants tendus, tout en restant serein, rapporte Wiwsport.com. « Ce furent des moments difficiles, mais j’étais très confiant de pouvoir rester ici, car c’est là que je voulais être. J’avais déjà parlé avec l’entraîneur et les dirigeants du club. Je suis heureux d’être ici », a-t-il ajouté.



Avec le Bayern, Nicolas Jackson ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière dans l’un des plus grands clubs européens.

