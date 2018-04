Championnat national de Basketball : Les résultats du week-end (Hommes et Dames)

Les championnats nationaux de basket, dame (15ème journée) et homme (12ème journée) se sont joués ce week-end. Chez les dames DUC a étrillé ISEG (86-46). SLBC est venu à Dakar battre jaraaf (66-55).

Chez les hommes, DUC a pris le meilleur devant Douane après prolongation sur le score de (88-76)



DAMES 15ème JOURNEE





ASFO (54-65) SALTIGUES

JARAAF (55 – 66) SLBC

DBALOC (54 – 49) JEANNE D'ARC

ASCC BOPP (43 – 75) ASC VILLE DE DAK

ISEG (46 – 86) DUC

UGB (46—43) MBOUR BC



HOMMES 12ème JOURNEE



POULE A

HBC (52 – 54) SALTIGUES

ASC THIES (53 – 46) MERMOZ

AS DOUANES (76 – 88) DUC AP

EXEMPT: ASFA



POULE B

TAMBA (80 – 73) SIBAC

LOUGA BC (67 –55) SLBC

USO (57—63) UGB

EXEMPT: US RAIL