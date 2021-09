Championnats européens : les « Lions » affolent l’Europe, Bamba Dieng régale avec l’OM

Idrissa Gana Guèye époustouflant depuis le début de la saison avec Paris-Saint- Germain, le milieu de terrain sénégalais a encore brillé dans l’entrejeu parisien. Il a inscrit son deuxième but de la saison.

Un autre sénégalais s’est brillamment illustré en Ligue 1 française. Cheikh Bamba Dieng, titularisé pour la première fois, à l’Olympique de Marseille, le jeune joueur formé à Diambars s’est offert un doublé et a permis à l’OM de remporter le match (2-0). Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a vécu une soirée de rêve au stade Louis II de Monaco.



L’attaquant sénégalais de Strasbourg, Habib Diallo, entré en jeu à la65 ème minute a marqué sur pénalty l’unique but de Strasbourg, qui a perdu devant Lyon (1-3).



Sadio Mané égale Adebayor, nouveau clean-sheet pour Mendy



Sadio Mané et ses coéquipiers ont étrillé Leeds (3-0). L’international sénégalais après avoir manqué quelques occasions, Sadio Mané finira par trouver la faille à la 92ème minute. Il inscrit son deuxième but de la saison mais aussi son 99ème but, toutes compétitions confondues, sous le maillot de Liverpool. Sadio Mané égale Emmanuel Adebayor à la 3ème place du classement des meilleurs buteurs africains de l’histoire du championnat anglais. Seuls Didier Drogba (104 buts) et Mohamed Salah (100 buts) font mieux que l’international sénégalais, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Edouard Mendy s'est montré impérial sur sa ligne avec Chelsea. Le portier des "Lions" a stoppé tous les six tirs cadrés, réussissant son 3ème clean-sheet en quatre journées de championnat. Selon "Stades" Edouard Mendy a effectué 16 arrêts sur 16 tirs cadrés, soit un pourcentage de 100 %.



Koulibaly, héros de Naples



Kalidou Koulibaly a été le héros de Naples lors du Derby contre la Juventus, en signant le but victorieux contre la Juventus (2-1). Le défenseur des « Lions » a marqué d’une tete. Avec trois victoires en trois rencontres, Naples occupe provisoirement la 2ème place de la série A derrière l’AC Milan.