Championnats européens: qui sont les buteurs sénégalais du week-end

Les attaquants sénégalais ont brillé ce week-end en Europe pour la reprise des championnats après une période internationale consacrée aux éliminatoires du Mondial 2022.



En Premier League, Sadio Mané a inscrit contre Arsenal, samedi, son 7e but de la saison et s’est installé sur le Podium des meilleurs buteurs. Il est à égalité avec Jamie Vardy et tous les deux sont à trois longueur de l’Egyptien Mohamed Salah (10 buts).



Il y a également Ismaila Sarr, qui a participé à la débâcle de Manchester United, samedi avec Watford. L’ancien pensionnaire de Génération Foot a marqué son 5e but de la saison en Premier League. Il aurait pu mettre un doublé s’il ne s’était pas loupé deux fois sur un pénalty qu’il n’a pu concrétiser.



En Série A, Keita Baldé continue sa bonne entame de championnat. Ce dimanche, il inscrit son troisième but de la saison avec Cagliari qui est allé faire match nul 2-2 sur la pelouse de Sassuolo.



En Ligue 1, Opa Nguette s’est en particulier distingué ce dimanche avec un doublé. Il a sauver par deux fois le FC Metz de la défaite. À signaler que Nguette est entré en jeu à la 31e minute.