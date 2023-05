Championship : Iliman Ndiaye achève sa saison en beauté

Pour leur dernier match de la saison, Sheffield United a battu Birmingham City (1-2) ce lundi en marge de la 46e et dernière journée de Championship (D2 anglaise). Les Blades terminent en beauté avec une victoire.



Iliman Ndiaye a offert une passe décisive à James McAtee qui a fait le break à la 56e minute. Le milieu de terrain sénégalais finit sa saison avec 14 réalisations et 11 passes décisives en 52 matchs. Sheffield United termine deuxième de Championship mais assure sa montée en Premier League.



Iliman a été élu joueur de l’année à Sheffield et fait partie du trio de tête des meilleurs passeurs de la deuxième division anglaise.