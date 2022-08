Championship : le gardien Seny Dieng marque un but et arrache le nul pour QPR face à Sunderland

Menés 2-0 au Stadium of Light en première période, les hommes de Michael Beale ont attendu la seconde période et plus précisément les dernières minutes de la rencontre pour réagir face aux promus. Ilias Chair a égalisé à la 87e minute, avant de délivrer une passe décisive à Seny Dieng. Monté dans la surface adverse, le gardien sénégalais a envoyé de la tête, le ballon au fond des filets, permettant son équipe de revenir au score (2-2).