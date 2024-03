Changement de discours de Sonko : sa nouvelle posture passée au crible par des analystes politiques

Ousmane Sonko a tenu, vendredi, un discours d’apaisement. Le leader du Pastef qui avait l’habitude de critiquer le Président Macky Sall, l’a ménagé. Ce changement de ton et de posture est diversement interprété par des analystes politiques.



La première sortie de l’opposant Ousmane Sonko au lendemain de son élargissement de prison a été scrutée par des analystes politiques. Le maire de Ziguinchor connu pour ses propos incendiaires à l’endroit du Président Sall a tenu un discours d’apaisement.



Interrogé par L’Observateur, le journaliste Mamadou Sy Albert, parle du contexte actuel. « Le contexte d’apaisement n’est pas favorable à la confrontation d’autant que Macky Sall n’est plus candidat à la Présidentielle. Donc, il serait risqué de réserver sa première sortie par des attaques frontales contre le pouvoir. Nous sommes dans un contexte électoral et les Sénégalais n’aiment pas trop le discours clivant. Sonko a tenu compte de cette culture de paix qui est ancrée chez les Sénégalais », explique le journaliste et analyste politique.



Il poursuit : « Il faut retenir que le contexte diffère parce que l’objectif du leader politique est de prendre le pouvoir alors qu’avant il lui fallait résister contre un régime qui voulait le broyer. Quand vous cherchez le pouvoir, vous devez être plus responsable pour mieux rassurer les électeurs. »



D’après lui, le maire de Ziguinchor « l’a bien compris, c’est pourquoi il a dilué son… bissap. »



Le Directeur de publication du journal « Lii Quotidien » n’est pas du même avis. Babacar Dionne estime que Sonko a changé de posture.





« Ousmane Sonko, qu’on connaissait, avait une posture de combat. Même s’il a été assez virulent à l’endroit d’Amadou Ba, ses excès de langage, ses prises de position radicale et la virulence de son ton n’ont pas été constatés lors de son discours. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il y ait beaucoup réfléchi en prison », a-t-il expliqué.



M. Dionne a décelé des non-dits dans le discours du leader de Pastef. « Sonko reconnaît, lui-même, qu’il a dialogué avec Macky Sall. C’est important qu’il nous dise qu’il n’est pas d’accord avec le chef de l’État sur les points qu’ils ont abordés. Seulement, quoi qu’on puisse dire les points ont eu un effet. Lui-même reconnaît qu’il a retrouvé son parti politique (Pastef), il a recouvré son droit de vote », souligne l’analyste.



Le journaliste retient de la nouvelle posture de Sonko, « caressant Macky dans le sens du poil, que les deux hommes « ont discuté, et sont tombés d’accord sur beaucoup de choses ».



Cela se justifie, dit-il, par le fait que « Sonko a une appréciation différente de celle qu’il avait sur Macky Sall avant d’entrer en prison. Il se justifie en affirmant que le Président Sall n’est plus son adversaire, car il (Macky Sall) a décidé de partir, et qu’il n’y aurait plus de chasse aux sorcières ».



Babacar Dionne indique « qu’il y a une réconciliation entre Macky Sall et Ousmane Sonko, et nous l’avons constatée dans le ton et la manière dont le leader de Pastef a parlé ».