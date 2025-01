Changement de nationalité sportive : Samba Diallo dément et confirme son attachement au Sénégal

Samba Diallo a réagi via son compte Instagram pour démentir les rumeurs relayées par D Sports, selon lesquelles il aurait opté pour la Guinée. Bien qu'un changement de nationalité ait été envisagé il y a quelques mois, l'international sénégalais a affirmé avec clarté son engagement à représenter le Sénégal.



« J’ai reçu cette information au même titre que vous, assure le joueur de l’Hapoel Jérusalem, avant d’enchaîner. Je tiens à vous assurer que je suis et je resterais international sénégalais. Je suis né sénégalais et je me sens sénégalais. Cette nation m’a tout donné et je me dois de tout lui rendre. Je n’ai qu’une seule et unique option : c’est la sélection A de mon pays. Je suis patient et je sais que la sélection est ouverte à tout le monde. Je n’ai qu’à travailler afin de mériter un potentiel appel de l’entraîneur », a écrit le jeune allier sénégalais.



Formé à l’Académie Foot Darou Salam de Dakar, Samba Diallo a été recruté en 2021 par le Dynamo Kiev (Ukraine) avec lequel il est toujours sous contrat jusqu’en décembre 2026, Samba Diallo est actuellement prêté à l’Hapoel Jerusalem, club de première division israélienne. Il a pris part à 10 matchs pour 2 buts cette saison.