Changement de programme sur l'affiche Arsenal-Rennes !

Après son exploit sur la pelouse du Betis Séville (1-3), le Stade Rennais affrontera Arsenal pour une place en quarts de finale. Les Bretons ont vu le tirage au sort leur réserver un déplacement à Londres au match aller. Seulement, « en raison d’une histoire de coefficient UEFA » comme l’explique Jacques Delanoë, président du conseil d’administration du Stade Rennais dans Ouest-France, le match aller se jouera finalement à Rennes.

Et si les supporters s’imaginaient déjà recevoir Arsenal au retour pour le match de la qualification, leurs espoirs sont douchés. Certains ont déjà réserver leur vol et leur hôtel et voient donc ce retournement de situation comme un coup de poignard. « On va ramener une belle équipe au Roazhon Park. Les supporters vont être heureux. On continue de faire grandir le club. On jouera avec tout l’enthousiasme qui nous caractérise. On a prouvé que les jeux étaient ouverts », ajoutait Jacques Delanoë.