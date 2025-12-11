Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Coupe du monde : le Sénégal affrontera les États-Unis en amical le 31 mai 2026
Le Sénégal affrontera les États-Unis dans un match amical international de préparation à la Coupe du monde 2026. Selon la Fédération sénégalaise de Football (FSF), cette rencontre aura lieu le 31 mai 2026 au Bank of America Stadium à Charlotte (Caroline du Nord), quelques jours avant le coup d’envoi du Mondial.
 
Pour rappel, le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde 2026. Les « Lions » évolueront dans la poule I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur du barrage 2 opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.
Moussa Ndongo

Jeudi 11 Décembre 2025 - 17:59


