Jeux africains de la jeunesse : des présidents de fédérations jugent "scandaleux" et "absurde" le forfait du Sénégal

Les jeux africains de la jeunesse (JAJ) se sont ouverts hier, mercredi, en Angola, avec une surprise de taille : le forfait du Sénégal, qui organisera les prochains jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2026. Le ministère des Sports est accusé d’être à l’origine de cette situation, après "avoir ignoré les multiples relances du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), entraînant une impossibilité d’envoyer une délégation", selon "L’Observateur", dans son édition de ce jeudi.



Face à cette situation, des présidents de fédérations sportives crient leur indignation. "Un pays qui organise des JOJ, qui ne participe pas à des jeux continentaux, ça pose un problème (…), c’est décevant", s’indigne le président de la Fédération d’athlétisme, Sara Oualy, pour qui cette situation est "inquiétante" et constitue "un dommage pour la réputation du Sénégal".



Quant au directeur technique national de la Fédération de taekwondo, Abdou Baidy Ndiaye, il estime que le forfait est "absurde", d’autant plus que le Sénégal aurait eu "l’opportunité de se "familiariser" à une compétition de haut niveau, à quelques mois des JOJ.



De son côté, le président de la fédération de Badminton, Antoine Diandy, s’est dit "surpris" de la décision et pense que le Sénégal "devrait mettre beaucoup plus de sérieux" dans ce qu’il fait.



A l’origine de ce forfait du Sénégal, le "mutisme persistant" du ministère des Sports. Selon "L’Observateur", celui-ci aurait "ignoré" trois (03) lettres du CNOSS, qui assure "avoir officiellement saisi l’autorité sportive pour valider la participation de la délégation sénégalaise, sans jamais recevoir de réponse ni positive, ni négative".



Les JAJ se tiennent du 10 au 20 décembre 2025 à Luanda et Bengo, en Angola. Des jeunes issus de 54 nations africaines, âgés de 14 à 17 ans, s’affrontent dans 33 disciplines sportives. Ces jeux constituent une étape cruciale pour la préparation et les qualifications en vue de Dakar 2026.