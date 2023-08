Chantiers du BRT à Liberté 6 : les vendeurs déplacés toujours en quête de survie

Sur les deux voies de Liberté 6, les commerçants persistent dans leurs activités malgré l'invitation du gouverneur de Dakar à libérer les lieux pour permettre la réalisation d'essais statiques qui ont débuté ce lundi 21 août, en prévision de la future exploitation commerciale du Bus Rapid Transit (BRT). Sur place, l'équipe de PressAfrik a constaté le contraire, les commerçants n'ont pas déplacé leurs étals. Depuis leur déplacement de la zone en 2020, les vendeurs luttent pour reconstruire leurs commerces le long des chantiers. Ces derniers ont été contraints de quitter leurs emplacements habituels afin de laisser place aux chantiers et aux nouvelles voies du BRT. Actuellement, certains d'entre eux sont toujours installés aux alentours du rond-point Liberté 6, tandis que d'autres ont migré vers la zone de Grand Yoff, tentant désespérément de reconquérir leur clientèle et de subvenir à leurs besoins. Moustapha Touré, l'un des commerçants affectés par cette situation, met en lumière les défis auxquels ils font face. Il lance ainsi un appel au gouvernement afin d'obtenir un nouvel emplacement pour déplacer son commerce et ainsi continuer à gagner sa vie.

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">