Deux accidents provoqués par des cars Ndiaga-Ndiaye sur l’autoroute.



Le premier véhicule de transport,sur l’axe Hann-Patte d’Oie, a écrasé un taxi.



L’’autre véhicule du même type, à hauteur de Mariama Niass s’est renversé. Le bilan est encore inconnu et la circulation sur l’axe Pikine-Patte d’Oie-Hann est chaotique.



Les éléments de la brigade des Sapeurs-pompiers et la police sont sur place, au moment où ces lignes sont écrites, pour évacuer les potentiels blessés, dégager les véhicules et réguler la circulation.



Nous y reviendrons !