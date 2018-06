Charriots payants à l’AIDB: les gestionnaires dénoncent l'annulation du contrat sans...

t

Xavier Mary, le directeur de LAS, la société qui gère l’aéroport, a annoncé hier, dans "L’Observateur", la rupture du contrat qui lie son entreprise et la société de gestion des chariots. Il a invoqué des manquements aux dispositions contractuelles telles que l’installation de dépôts de charriots au niveau des parkings.

Les prestataires chargés de la gestion des charriots à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) ont dénoncé l’annulation de leur contrat. Ils fustigent cette décision qui a été prise sans les avoir consultés au préalable.«On s’est levé hier et on a appris à travers certains sites internet que le contrat qui nous liaià l’AIBD sur la gestion des charriots a été résilié. On a été surpris parce qu’on ne nous a rien notifié. Et puis, ce n’était pas son rôle en tant que directeur général de l’aéroport (Xavier Mary) de se comporter ainsi», fulmine leur porte-parole.Mohamed Badiane de poursuivre : «S’il y a un problème comme le stipule le Dg de ladite structure, il n’a qu’à nous appeler en tant que prestataires pour qu’on en discute. Mais vous n’allez pas vous lever un jour, par voie de presse, faire une interview pour dire que c’est résilié alors que les gens sont en train de travailler».«Lorsqu’on a signé le contrat avec l’AIBD, il n’y avait même pas une cinquantaine (50) de charriots, c’est nous les prestataires qui avions acheté ces charriots avec notre propre argent. C’est nous qui payions ceux qui prennent en charge ces charriots et qui sont plus d’une centaine de jeunes», a-t-il informé sur les ondes de la RFM.A l’en croire, cette résiliation dont il (Xavier Mary) parle, n’a pas de sens. Dans cet aéroport, il y a des problèmes. Les gens ne sont pas contents. Les Turcs et les Français font des pratiques inexplicables. L’Aibd est l’un des aéroports les plus chers et cela ne s’explique pas.