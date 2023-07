Chavirement d'une pirogue dans la brèche de Saint-Louis : au moins 6 corps repêchés et 4 survivants

On en sait un peu plus sur ce chavirement d'une pirogue dans la brèche de Saint-Louis ( Nord) survenu ce mercredi matin. Le bilan provisoire fait état de six corps sans vie repéchés et de 4 survivants. Pour le moment, informe la Rfm, le reste de l'équipage est porté disparu.



Les victimes ont été acheminées à l'hôpital régional de Saint-Louis. La même source de renseigner que les sapeurs-pompiers sont actuellement sur les lieux. Et les recherches se poursuivent.



A noter que l''embarcation transportait plus d'une soixantaine de personnes, des candidats à la migration irrégulière.