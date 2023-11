Cheikh Fall : « L’activiste est celui qui défend une cause noble pour l’intérêt de tous...Mais on doit faire un ndeup»

« L’activiste est la personne qui, à un moment de sa vie, a une cause notable qu’elle défend pour son intérêt et pour l’intérêt de tous ». Telle est la définition de Cheikh Fall, président Africtiviste, qui répondait à la question de savoir « c’est qui l’activiste? ». L’invité du bloc d’informations Midiking, ce 02 novembre 2023, a profité de l’occasion pour dresser le bilan de l’activisme depuis son avènement au Sénégal en 2012. « Le bilan il est positif parce que les activistes ont porté la lutte de la démocratie silencieuse. Par contre on doit faire un ndeup (culture rituelle, wolof) parce que si l’éducation, la religion et le bon comportement n’est pas chez un individu, cela va se refléter sur son comportement sur les réseaux sociaux ». Regardez!

Aminata Diouf

