Cheikh Mbacké Gadiaga renvoyé en Correctionnelle à une semaine de la fin de l’instruction: son avocat crie au scandale

L'ancien homme de confiance de l'homme d'affaires Cheikh Amar, ne sortira pas de sitôt de prison. A une semaine de la fin de l’instruction, Cheikh Mbacké Gadiaga a été renvoyé en police Correctionnelle par le Doyen des juges. Son avocat, Me Ciré Clédor Ly, crie au scandale.



Selon lui, c’est une astuce trouvée par le procureur et le juge d’instruction pour retenir encore longtemps son client en prison. Pour la robe noire, c’est une violation de la loi. Car, normalement, souligne M. Ly, son client devait bénéficier d’une liberté d’office, puisque les six mois allaient être bouclés.



Très en colère, l’avocat a saisi la Chambre d’accusation, il y a quelques semaines, pour demander l’annulation de la procédure, mais également la Cour suprême, sur la mise en liberté provisoire.



Cheikh Mbacké Gadiaga est poursuivi pour injure, diffusion de données à caractère personnel contre la famille de feu Ndiouga Kébé.