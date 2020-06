Cheikh Oumar Anne: «On n’orientera pas de nouveaux bacheliers en 2020 à l’Université Assane Seck de Ziguinchor»

Le ministre de l’Enseignement supérieur a répondu favorable à la demande du Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) qui, lors d’un point de presse au cours du mois de décembre dernier, a déploré l'orientation de plus de trois mille (3.000) étudiants à l'Université Assane Seck. Venu s’enquérir de la situation, Cheikh Oumar Anne a tenu à les rassurer en les informant qu’aucun nouveau bachelier ne sera orienté dans cet établissement.



« Le Saes est venu me dire que 'nous avons une jurisprudence au niveau national de ce qui s’est passé à Ziguinchor'. Vous avez mon accord. On n’orientera pas de nouveaux bacheliers en 2020 à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, a avancé le ministre. Sauf, a-t-il précisé, à la demande de l'établissement ».



Devant l’assistance composée de professeurs d’université, de l’administration et des étudiants, le ministre a, en ce qui concerne les revendications de ces derniers, rassuré tout le monde. « Le gouvernement prend entièrement en charge l’achèvement des infrastructures et assume la pleine responsabilité de les terminer », a promis M. Anne.