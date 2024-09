Cheikh Oumar Anne défie les autorités : « personne ne pourra m’empêcher de quitter le pays »

Cheikh Oumar Anne a déclaré hier mardi, qu’il n’y a pas de liste de personnes interdites de sortir du territoire et que personne ne pourra lui opposer un refus de quitter le pays s’il le souhaite.



« Il n'y a pas de liste de personnes interdites de quitter le territoire national », a déclaré sur les ondes de la RFM, l'ancien ministre de l'Éducation sous Macky Sall.



Il a ajouté avec fermeté : « Personne ne pourra m'empêcher, moi, Cheikh Oumar, de quitter ce pays si je le décide, personne. ».



Visiblement en colère, il a défié les nouvelles autorités en affirmant : « personne n’a rien contre moi. Maintenant, on est dans une dynamique victorieuse qui va leur prendre le pouvoir », a conclu le maire de Ndioum.



Pour rappel, plusieurs personnalités de l'ancien régime sont actuellement interdites de quitter le territoire sénégalais, parmi lesquelles des ministres, des directeurs généraux de sociétés nationales, des administrateurs de fonds publics, ainsi que des hauts fonctionnaires et autres hommes d’affaires influents figurent aussi sur la liste.