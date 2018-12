Cheikh Tidiane Gadio: « je n’ai jamais demandé la nationalité américaine, mais… »

Cheikh Tidiane Gadio a démenti ce vendredi face à la presse à Dakar qu’il a la nationalité américaine, comme le pensent beaucoup de Sénégalais. L’ancien ministre des Affaires étrangères de l’ex-président Abdoulaye Wade s’exprimait sur l’abandon des poursuites judiciaires du gouvernement américain qui l’accusait notamment de corruption.



« Je ne suis pas, je n'ai jamais été américain et jamais demandé la nationalité d'un autre pays. Je suis uniquement sénégalais depuis ma première tétée, le 16 septembre 1956. Je n'aspire qu'à une autre nationalité, celle africaine, c'est-à-dire les Etats-Unis d'Afrique », a clarifié Gadio.



Il affirme avoir la Green Card américain depuis 1999 et qui a été renouvelée en 2010 jusqu'en 2022. « Ce qui est d'ailleurs exceptionnel, parce que la carte est renouvelée pour 10 ans. On ne peut pas avoir une Green Card et un passeport américain », a-t-il ajouté.



Cheikh Tidiane Gadio a également déploré les propos d’un journaliste qu’il n’a pas voulu citer. « Il a dit que l’affaire Gadio c’est entre américain puisqu’il a la nationalité. Ils m’ont causé un tord incommensurable et accusé d’avoir commis un conjure. Je leur pardonne je leur (dit) de demander pardon au peuple sénégalais ».