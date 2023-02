Cheikh Yérim Seck contre le procès Mame Mbaye Niang vs Sonko

Le journaliste Cheikh Yérim Seck est contre le procès "diffamation, injures et faux et usage de faux dans un document administratif" opposant Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang dans l'affaire PRODAC.



D'après lui, cette affaire ne devrait même pas atterrir au tribunal. « Dans les démocraties modernes les dossiers de diffamations atterrissent rarement au tribunal. Au Sénégal il y a un excès de politisation de la justice», a-t-il soutenu.



L'auteur du livre Macky Face à l'histoire, d' en rajouter ceci : " une opinion ne se règle pas par une plainte. Donc les deux avocats peuvent se rencontrer et régler le problème."