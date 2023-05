Chelsea : Frank Lampard tacle sa direction

Chelsea vit certainement l’une de ses pires saisons de son histoire cette année. 12e de Premier League, les Blues ne verront pas l’Europe l’an prochain. Ajoutez à cela un recrutement hivernal très décevant, et trois entraîneurs incapables de renverser la vapeur, et vous obtenez un énorme chantier. Un beau bazar que va devoir reprendre en main un nouveau coach cet été, puisque Frank Lampard devrait quitter le navire. Grand favori : Mauricio Pochettino.



Des pourparlers entre le club londonien et le tacticien argentin ont lieu actuellement. Lampard s’est lui exprimé en conférence de presse à propos de sa succession.



« Chelsea doit prendre absolument son temps pour trouver le bon manager. (…) J’ai toujours fait partie de l’équipe de Chelsea qui changeait régulièrement d’entraîneur. Avec le recul, il est facile de dire que j’ai eu beaucoup de succès. J’ai gagné trois titres, mais j’aurais dû en gagner cinq ou six. C’est mon sentiment. Nous aurions pu gagner plus de titres si nous avions été plus cohérents et si nous avions pu travailler dans une seule direction. Et je pense que c’est ce que nous aurions dû faire », rapporte Footmercato.