Chelsea: Zidane et Luis Enrique sont les priorités pour remplacer Graham Potter

Plus que jamais sur un siège éjectable, Graham Potter ne devrait pas aller au bout de son contrat à Chelsea. En cas d'éviction de l'entraîneur anglais, les Blues rêveraient toujours d'attirer un grand nom à la tête de l'équipe première.



Selon les éléments relayés par le Daily Mail, Chelsea ferait de Zinedine Zidane et Luis Enrique les deux options prioritaires pour diriger l'équipe pour l'après-Potter. Le Français comme l'Espagnol sont actuellement sans club et cherchent un nouveau défi, selon RM Sport.