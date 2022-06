Chelsea annonce le départ de son Président (Officiel)

Le Chelsea Football Club a annoncé ce lundi que Bruce Buck, qui occupait le poste de président depuis 2003, quittera ses fonctions à compter du 30 juin. Il continuera à soutenir le Club en tant que conseiller principal.



Pendant la présidence de Buck, Chelsea a consolidé sa position en tant que l'un des clubs de football d'élite du monde et une marque mondialement reconnue suivie par des millions de personnes. Pendant cette période, l'équipe masculine a remporté 18 trophées majeurs (plus que tout autre club anglais) tandis que le Chelsea FC Women a remporté 12 trophées majeurs.



Le club a également augmenté ses revenus commerciaux de manière significative, a établi des installations d'entraînement de classe mondiale à Cobham et a développé l'une des meilleures académies de jeunes du football. En 2010, Buck, en tant qu'administrateur et président, a contribué à la création de la Chelsea FC Foundation, qui soutient un large éventail d'initiatives, notamment l'amélioration de l'accès à l'athlétisme pour les jeunes, l'organisation de programmes d'éducation et d'emploi et la conduite de campagnes anti-discrimination.