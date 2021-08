Chelsea et l'Inter trouvent un accord pour Lukaku

Les fans de Chelsea peuvent saliver : Romelu Lukaku (28 ans) ne se trouve plus qu'à un pas de Stamford Bridge, un stade où il n'a jamais réellement eu l'opportunité d'exprimer son talent et ses capacités athlétiques au-dessus de la moyenne. De retour au sommet de la liste d'envie des dirigeants des Blues, qui veulent offrir un attaquant de classe mondiale à Thomas Tuchel, l'attaquant de l'Inter Milan devrait, sauf retournement de situation, s'engager avec le club londonien dans les tous prochains jours.



Selon les informations de The Athletic, Chelsea a trouvé ce samedi un accord avec les Nerazzurri au sujet de l'international belge (98 sélections, 64 buts). Le média britannique explique que les deux parties se sont mises d'accord autour d'une indemnité de transfert fixée à 115 millions d'euros.



Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Premier League

Romelu Lukaku devrait ainsi, toujours selon The Athletic, parapher un bail de cinq ans avec le club londonien, qui lui offrira un salaire situé entre 12 et 13 M€ annuels. Des émoluments qui feront de lui le joueur le mieux payé de Chelsea. Celui qui a terminé l'exercice 2020-2021 avec 24 buts et 10 passes décisives au compteur en 36 apparitions en Serie A deviendra par la même occasion le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, devant Paul Pogba mais derrière Jack Grealish.



Ce championnat d'Angleterre, Lukaku va donc le retrouver seulement deux ans après l'avoir quitté. Il défendait à l'époque les couleurs de Manchester United, qui l'avait cédé à l'Inter en échange de 74 M€. Le champion d'Italie en titre s'apprête donc à réaliser une plus-value plus qu'intéressante et non négligeable dans la période financière délicate que traverse le club lombard. Lukaku s'apprête lui à revenir à Chelsea avec un statut bien différent qu'à l'époque où les Blues, dont il n'a porté le maillot qu'à 15 reprises, l'avaient vendu à Everton en échange de 35 M€.