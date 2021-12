Cherté des factures de Sen’Eau: la Sones va faire un audit de la facturation, affirme Serigne Mbaye Thiam

Le Ministre de l’Eau a répondu aux interpellations des députés sur la cherté des factures d’eau. Serigne Mbaye Thiam a tenu à éclairer la lanterne des Sénégalais. Il indique que le prix n’a pas changé. « Depuis l’arrivée de la Sen Eau, on m’a toujours interpellé sur la cherté des factures. Depuis 2015, la facture de l’eau n’a pas augmenté. Le prix n’a pas changé. Le prix de l’eau est répartie en trois tranches et que le gouvernement n’a pas changé le prix unitaire », a dit Serigne Mbaye Thiam.



« Aux personnes qui ont remarqué une hausse sur leur facture qu’elles n’ont pas consommé, elles peuvent faire des réclamations pour qu’on puisse contrôler leur facture. Il y a un service au ministère du Commerce qui prend en charge ces genres préoccupations », a-t-il ajouté.



Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement a demandé à la Sones de faire un audit de la facturation. « C’est la Sones qui contrôle les performances de Sen Eau. Elle a recruté le cabinet indépendant qui va faire la facturation de Sen Eau. Nous ferons des études nécessaires après conclusion des travaux du cabinet, comme on l’a fait sur l’évaluation de la réforme de l’hydraulique rurale », a fait savoir Serigne Mbaye Thiam.