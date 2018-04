Chez le Khalife des Layènes Macky calme l'opposition : "Si certains ne sont pas d'accord avec l'Etat ils peuvent le dire"

Le président de la République s'est rendu ce jeudi avec une forte délégation chez le Khalife général des Layène, en prélude de la célébration de l'anniversaire du 138e Appel de Seydina Limamoulaye.

Devant le guide religieux, Macky Sall a évoqué ses divergences avec l'opposition et assuré que son seul souci était de préserver la démocratie sénégalaise intacte.

"Dans un pays, tout le monde ne peut tomber d'accord sur tout. Mais il y a toujours possibilité de retrouver pour discuter pour trouver une solution dans le calme et la discipline. Je veux faire savoir à l'opinion que toute décision que je prends en tant chef de l'Etat n'est pas basée sur des intérêts partisans. Mon seul souci c'est d'empêcher que la démocratie ne soit fragilisée", a déclaré Macky Sall dans le salon du Khalife des Layènes.



Aussi le chef de l'Etat de lancer à l'endroit de l'opposition qu'elle peut bien manifester son désaccord, en ce qui concerne les projets de l'Etat. "La position du président de la République, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accords avec ce que l'Etat entreprend peuvent le dire dans les instances indiquées. Si on peut trouver des solutions on le fait. Sinon, comme le disent les blancs, à l'impossible, nul n'est tenu", a-t-il affirmé.