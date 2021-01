Chine : 11 mineurs secourus après deux semaines coincés sous terre

Les secours ont réussi dimanche 24 janvier à sauver 11 des 22 mineurs coincés sous terre dans l'Est de la Chine depuis deux semaines, et dont la moitié sont toujours portés disparus.



Depuis l'explosion survenue le 10 janvier dans cette mine d'or de Qixia, dans la province du Shandong (est), les sauveteurs s'activent à secourir les travailleurs bloqués à plusieurs centaines de mètres sous terre et menacés par une montée des eaux.



La déflagration a bouché l'entrée du puits et coupé les communications.



Un mineur est décédé la semaine dernière des suites de ses blessures.



Dix se trouvent à environ 580 mètres de profondeur et communiquent par téléphone avec la surface. Les sauveteurs sont sans nouvelle des onze hommes restants.



Les opérations de forage sont compliquées par la structure géologique du sol, constituée de roches particulièrement dures comme du granit.



La sécurité des mines en question



Grâce à un câble métallique descendu via un conduit creusé dans la roche, les sauveteurs ont pu transmettre des vivres, des médicaments et des téléphones au groupe de mineurs coincés à 580 mètres sous terre. Ils ont ainsi pu reprendre des forces.



Ce groupe, grâce au même câble, a pu faire remonter à la surface deux messages écrits. Ces mineurs s'alarmaient notamment d'une montée des eaux souterraines et faisaient état de blessés.



Les images de CCTV ont montré dimanche divers endroits où sont effectués des forages.



Les espoirs de réussir à secourir les autres mineurs s'amenuisent au fil des jours car aucun contact n'a été établi avec eux depuis le jour de l'explosion.

Les secours ont estimé vendredi qu'au moins deux semaines seront encore nécessaires pour libérer l'ensemble des travailleurs malgré la poursuite effrénée des opérations de forage.



Ils essaient notamment d'élargir l'un des puits pour permettre aux travailleurs de remonter à la surface alors que nouveaux conduits sont en cours de forage.



Si la sécurité des mines s'est nettement améliorée au cours des dernières décennies, des accidents surviennent encore régulièrement en Chine, où les réglementations ne sont parfois pas appliquées.



En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing.