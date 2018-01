Chine: Samsung visé par une plainte d'ONG pour violations des droits de l'homme

Samsung et sa filiale française sont dans le viseur de deux associations. Les ONG Peuples Solidaires et Sherpa ont annoncé qu’elles déposaient ce jeudi une plainte à Paris pour pratiques commerciales trompeuses contre la firme sud-coréenne, dénonçant « des violations des droits humains » dans les usines chinoises du géant de l’électronique.



Peuples Solidaires et Sherpa, dont une première plainte à Bobigny (Seine-Saint-Denis) contre la seule filiale française avait été classée sans suite en 2014, ont affirmé verser de nouveaux éléments démontrant le recours au travail des enfants ainsi que des conditions de travail indignes et dangereuses au sein des usines en Chine du leader mondial des smartphones.



Au micro de France info, Marie-Laure Guislain, de l’association Sherpa, a dit souhaiter « donner le pouvoir au consommateur et, on l’espère, à l’ouvrier d’agir en cas de non-respect de ces engagements ». Pour l’association, qui défend les victimes de crimes économiques, le consommateur français « ne veut plus être responsable malgré lui de violations graves des droits fondamentaux des travailleurs sur la chaîne de production ».



Avec 20 Minutes