Chine : six morts après la chute d'un bus dans un gouffre

Au moins six personnes ont été tuées et 16 autres blessées après qu'un énorme gouffre ait avalé un bus et un certain nombre de piétons dans le centre de la Chine.



L'incident s'est produit lundi soir devant un hôpital de Xining, la capitale de la province de Qinghai.



Des images de télévision ont montré une explosion à l'intérieur du gouffre peu après que le bus et des passants soient tombés à l'intérieur lundi soir.



Plusieurs effondrements mortels ont été signalés en Chine ces dernières années.



Les images de ce dernier incident montrent le moment où les personnes qui attendent à un arrêt de bus sont obligées de fuir alors que le sol sous le bus commence à s'effondrer.



Un certain nombre de personnes se rassemblent pour tenter de sauver les passagers du bus, mais sont englouties par le gouffre qui s'élargit soudainement.



Selon les médias d'État, l'effondrement s'étendait sur près de 10 m de diamètre.



Le nombre exact de personnes qui se trouvaient à l'intérieur de l'autobus au moment de l'incident n'est pas connu.



Les gouffres en Chine sont souvent attribués aux travaux de construction et au rythme rapide du développement du pays.



En 2018, quatre personnes ont été tuées après l'ouverture d'un gouffre sur un trottoir très fréquenté dans la ville de Dazhou, au sud-ouest de la Chine.



En 2013, un incident similaire a tué cinq personnes dans une zone industrielle de la ville de Shenzhen, dans le sud du pays.