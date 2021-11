Choc Teungueth FC - Diambars: les entraîneurs promettent du spectacle

Lors de la 1ère journée du Championnat, Diambars et Teungueth FC ont battu respectivement Ndiambour (3-0) et l’AS Douane (2-0). Les Académiciens sont leader du championnat (1er, 3pts), Teungueth FC occupe la deuxième place avec le même nombre de point que Diambars (2ème). Les deux équipes ont pour ambition de remporter le match pour rester à la tête du championnat.



En conférence de presse d'avant-match, les deux entraineurs promettent aux supporters du beau jeu et un spectacle. Bruno Rohart, dit attendre un bon match avec beaucoup d'intensité et de rythme. « Je suis persuadé qu'on aura un beau spectacle sur le terrain. Ce sera un combat acharné, difficile », a promis le technicien français.



« On va essayer d’avoir le ballon et d'attaquer, mon équipe ne va pas attendre, car je ne m'adapte jamais à l’équipe adverse», a ajouté Bruno Rohart.