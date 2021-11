Choix du candidat de YAW: Pastef-Ouakam dénonce un "parachutage" et entre en dissidence

primaires du samedi 16 octobre.

Selon la section communale, à leur grande surprise, le Président Ousmane SONKO a porté son choix sur Oumar Rémy TOURE pour être candidat de la coalition YAW dans la commune de Ouakam sous la bannière de PASTEF.

« C'est le lieu de rappeler que Oumar R. TOURE a rejoint la coalition via son mouvement MCSS FULLA AK FAYDA, donc il n'est pas membre de PASTEF. En politique, concession n'est pas compromission et que, toute collaboration devrait s'appuyer sur un fondement de respect et de considération mutuels, surtout l'écoute de la base», rappelle le Pastef de Ouakam.

Par ce présent, PASTEF Ouakam a marqué son désaccord total par rapport à cette décision, car son engagement politique s'adosse à des principes et des

valeurs qui constituent les socles du parti PASTEF/LES PATRIOTES.

PASTEF Ouakam prend la décision ferme de ne pas mener campagne pour le candidat parachuté lors des prochaines élections locales du 23 Janvier 2022.

La section communale de PASTEF OUAKAM a décliné sa position par rapport à l'investiture du candidat de YEWWI ASKAN WI au niveau de la commune. Conformément aux modalités de designation des candidats aux élections municipales, Abdou karim DIALLO est déclaré candidat de PASTEF Ouakam pour la coalition YAW, à l'issue des