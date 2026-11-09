Diomaye Faye s’envole pour le Forum de Paris sur la Paix et le Sommet de la Francophonie au Cambodge

Le chef d’Etat Diomaye Faye a quitté Dakar, ce lundi 9 novembre 2026, pour Paris. Au cours de ce voyage, selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, il prendra part au Forum de Paris sur la Paix, qui constitue un rendez-vous annuel des dirigeants et des acteurs engagés pour la gouvernance mondiale et la résolution des crises.
«Il se rendra ensuite à Phnom Penh, au Cambodge, pour le 20e Sommet de la Francophonie, placé sous le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable"», précise la note.
Dans un contexte international marqué par «la fragilisation du multilatéralisme, le Sénégal, pays fondateur de la Francophonie institutionnelle, portera à ces deux rendez-vous la voix du dialogue, de la paix et de la coopération entre les peuples», toujours selon la Présidence.
«Il se rendra ensuite à Phnom Penh, au Cambodge, pour le 20e Sommet de la Francophonie, placé sous le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable"», précise la note.
Dans un contexte international marqué par «la fragilisation du multilatéralisme, le Sénégal, pays fondateur de la Francophonie institutionnelle, portera à ces deux rendez-vous la voix du dialogue, de la paix et de la coopération entre les peuples», toujours selon la Présidence.
Autres articles
-
Magal de Mbacké Cadior : un minicar se renverse et fait plusieurs blessés
-
Tensions internes à Kiiraay : le Professeur Arona Coumba Ndoffène Diouf dénonce une tentative d'exclusion
-
Politique nationale : le PIT-Sénégal dresse un réquisitoire sévère contre le gouvernement et alerte sur la crise économique
-
Budget 2027 : 123 822 634 311FCFA alloués au ministère de l'Environnement
-
Basketball 3×3 aux JOJ 2026 : les Lionceaux et les Lioncelles décrochent leur qualification pour les demi-finales