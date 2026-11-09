Diomaye Faye s’envole pour le Forum de Paris sur la Paix et le Sommet de la Francophonie au Cambodge

Le chef d’Etat Diomaye Faye a quitté Dakar, ce lundi 9 novembre 2026, pour Paris. Au cours de ce voyage, selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, il prendra part au Forum de Paris sur la Paix, qui constitue un rendez-vous annuel des dirigeants et des acteurs engagés pour la gouvernance mondiale et la résolution des crises.



«Il se rendra ensuite à Phnom Penh, au Cambodge, pour le 20e Sommet de la Francophonie, placé sous le thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable"», précise la note.



Dans un contexte international marqué par «la fragilisation du multilatéralisme, le Sénégal, pays fondateur de la Francophonie institutionnelle, portera à ces deux rendez-vous la voix du dialogue, de la paix et de la coopération entre les peuples», toujours selon la Présidence.