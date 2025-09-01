Chute de Pokola du 3e étage d’un immeuble : Zarco donne des nouvelles rassurantes

Le monde de la lutte sénégalaise a été secoué ce lundi matin par une nouvelle inquiétante : le jeune lutteur Pokola, neveu d’Ama Baldé, a fait une chute du troisième étage d’un immeuble à la Cité Mixta, aux environs de 10 heures.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et l’ont évacué en urgence vers un hôpital de Dakar.



Heureusement, l’accident s’est avéré moins grave que redouté. Selon son collègue lutteur Zarco, qui lui a rendu visite, Pokola souffre de blessures légères et sa vie n’est pas en danger. Une annonce qui a soulagé sa famille, ses proches et les amateurs de lutte.



Pokola devait affronter prochainement Diène Kaïré, fils de l’ancien lutteur Boy Kaïré. Ce duel, déjà repoussé une première fois à cause d’une blessure de Pokola, risque une nouvelle fois d’être retardé suite à cet incident.