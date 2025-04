Chute mortelle de trois ouvriers à la Cité Keur Gorgui : le procureur requiert deux ans de prison ferme contre les responsables du marché de nettoyage de vitres

Le parquet de Dakar a requis, le jeudi 3 avril, une peine de deux (2) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de francs CFA contre Ousmane Diouf, Lamine Kane et Amar Fall Diakhoumpa qui sont jugés dans le cadre de la chute mortelle de trois ouvriers survenue à la Cité Keur Gorgui.



Le trio, poursuivi pour « homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui », comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dakar. À la barre, Amar Fall Diakhoumpa, qui se présente comme agent commercial et démarcheur, a expliqué avoir obtenu un marché de nettoyage de vitres d’un immeuble de R+10. Il a affirmé avoir fait appel à Ousmane Diouf, un peintre, qui a recruté les ouvriers décédés, rapporte L’Observateur. La nacelle utilisée pour les travaux avait été louée à Lamine Kane, pour une durée de quatre jours à 20 000 FCFA par jour.



Interrogé, Ousmane Diouf a précisé avoir monté la nacelle le premier jour, mais affirme que « celle-ci a été déplacée à deux reprises par une autre personne avant l’accident fatal, survenu lors de leur dernière intervention. »



De son côté, Lamine Kane a assuré que « son équipement était en bon état et que des ceintures de sécurité avaient été fournies. » Par conséquent il a nié toute responsabilité, accusant un mauvais montage de la part de personnes non qualifiées.



Les familles des victimes ont demandé au tribunal de réserver leurs intérêts civils, en attendant l’issue de la procédure pénale.



Dans son réquisitoire, le procureur de la République a estimé que les prévenus avaient bien une responsabilité dans la mort des ouvriers. L’avocat de Lamine Kane a plaidé la relaxe, tandis que les conseils des deux autres prévenus ont sollicité une application bienveillante de la loi.



Le verdict est attendu le 10 avril prochain.