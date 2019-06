Cinq (5) accords signés entre Dakar et Abidjan

A l'occasion d’une visite d'Etat de 72 heures entamée jeudi en Côte d'Ivoire, les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara, ont signé cinq accords de coopération entre les deux pays.



Les domaines concernés sont l'énergie et le pétrole, l'habitat social, le commerce, les échanges cinématographiques et la culture générale, selon le quotidien national « Le Soleil ».



La même source ajoute que Alassane Ouattara s'est entretenu avec Macky Sall sur « la coopération bilatérale, les questions régionales et internationales et plusieurs sujets d'intérêt commun ».