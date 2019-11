Circulation de la cocaïne au Sénégal: les hauts responsables de l'Etat soupçonnés

Invité de Rfm matin lundi, le président de l’Ong Jamra, Mame Makhtar Gueye, a lancé un cri de cœur sur la circulation excessive de la cocaïne. Il dénonce notamment la force secrète des narcotrafiquants dans le pays et s’inquiète de la réaction « amorphe » de l’Etat. « Il est inadmissible que le Sénégal soit le transit incontournable des narcotrafiquants et que le coût des saisies, environ 1000 milliards FCFA, fasse la moitié du budget du Sénégal. Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg. », a-t-il déploré.Mame Mactar Guèye a évoqué les différents rapports sur la circulation de la cocaïne qui fait un état des lieux inquiétant notamment ces dernières années. Par ailleurs, il a demandé l’application de la loi 2007-31 Latif Guèye du 30 novembre 2007. Pour lui, cette loi est applicable aux narcotrafiquants plutôt qu’aux narco-dépendants, ces jeunes, rappelle-t-il, qu’on traque à tous les coins de rue et qui restent, selon lui, les victimes des précités.« Il faut les laisser tranquilles ou plutôt arrêter de les envoyer à Rebeuss. Il faut les aider à guérir de ce mal. Ceux qu’il faut traquer, c’est plutôt des gros bonnets de ce pays qui, tapis dans l’ombre, sont au cœur du trafic de drogue au Sénégal », a-t-il dénoncé.