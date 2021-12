Circulation du Train express régionale : les emplois, les tarifs et les rotations connus

Le Train express régional (Ter), conçu pour apporter des changements dans la mobilité des populations sénégalaises va desservir sur un trajet de quelque 36 kilomètres pour les usagers allant de la gare de Dakar à celle de Diamniadio, informe « L’As ».



Le tarif pour chaque tronçon est fixé à 500 F Cfa alors que le voyageur, désireux de faire l'itinéraire Dakar-Diamniadio, serait amené à débourser 1500 F Cfa. Quant à celui qui voudra voyager en première classe, il déboursera la somme de 2500 F Cfa.



Les services chargés de l'exploitation du Ter ont annoncé aussi, une déserte non-stop avec un train toutes les 10 minutes, de 5 heures 30 à 20 heures, et un autre toutes les 20 minutes jusqu'à 22 h.



Durant les journées de dimanche, la même fréquence de rotation de trains sera en vigueur. Pour la sécurité, un nombre de 260 gendarmes sera mobilisé.



Pour mémoire, sa construction a été lancée en 2014 et son inauguration est prévue le 27 décembre et une totale ouverture au public en début d’année 2022. Entre ces deux dates et pendant une semaine, 150.000 passagers invités pourront emprunter ce TER, qui ne commencera donc véritablement sa carrière commerciale qu’en début d’année.