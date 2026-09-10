Cité Fadia : un militaire français et six complices présumés déférés pour « vol en bande organisée et drogue »

Les éléments du commissariat d'arrondissement de Golf-Sud ont mis fin à la cavale présumée d'une bande de sept suspects, présentés, ce jeudi 10 septembre 2026 au chef du parquet de Pikine-Guédiawaye. L'intervention fait suite à une vive altercation survenue le lundi 7 septembre vers 20 h 45 au niveau d'un immeuble de la Cité Fadia.





À l'origine de l'affaire figure le « vol d'une moto de marque Aprilia » survenu quelques jours plus tôt. Après avoir analysé les images de caméras de vidéosurveillance, la victime, B. Diallo a localisé ses agresseurs présumés dans un logement meublé du quartier. Venu demander des comptes sur place accompagné d'un ami, la situation a dégénèré, un des occupants brandit un couteau pour les menacer, provoquant un attroupement de riverains en colère.



Alerteurs par appel téléphonique, les policiers de la brigade de recherches de Golf-Sud sont intervenus en urgence pour disperser la foule et sécuriser les lieux. Dans l'appartement ciblé, ils ont procédé à l'arrestation de sept jeunes hommes âgés de 16 à 27 ans. Le principal occupant des lieux est identifié sous le nom de Y. Soumaré, un militaire français de 24 ans né à Dakar et venu passer ses vacances au pays.



La perquisition du logement meublé a permis aux forces de l'ordre de découvrir « quatre cornets de chanvre indien dissimulés sous un lit, du matériel de conditionnement de chicha, une paire de ciseaux ainsi qu'un couteau ». Si la moto volée reste introuvable, l'antivol du véhicule a été formellement récupéré au rez-de-chaussée du bâtiment.



Placé en garde à vue, le militaire français a présenté sa carte professionnelle. S'il a revendiqué la propriété de la drogue saisie, le prévenu a nié toute participation au vol de la moto. L'ensemble du groupe fait désormais face à de lourdes charges retenues par la justice, notamment pour « association de malfaiteurs, vol en bande organisée, détention d'arme blanche et usage collectif de stupéfiants ».