Pont Émile Badiane : mobilisation décrétée en Casamance après les annonces de la DPG

Le Collectif pour la reconstruction du pont Émile Badiane et du développement de la Casamance a exprimé ce jeudi 10 septembre 2026 sa « profonde consternation » et son « immense colère » à la suite de l'annonce de l'abandon du projet de construction du nouvel ouvrage.



Dans un communiqué de presse rendu public depuis Ziguinchor, l'organisation réagit aux déclarations du Premier ministre faites le mardi 8 septembre devant l'Assemblée nationale lors de sa Déclaration de politique générale (DPG). Le chef du gouvernement y « actait le renoncement à la construction du nouveau pont Émile Badiane, officiellement motivé par un défaut d'argent ».



Jugeant cette décision « absurde et arbitraire », le collectif dénonce « un argument irrecevable » et « l'aveu d'un manque flagrant de respect envers les citoyens ». Il rappelle que cette infrastructure « âgée de plus d'un demi-siècle est dans un état de dégradation très avancée » et « condamne notre région à l'insécurité routière avec un risque quotidien d'effondrement ».



Face à cette situation, la structure « exige du gouvernement le rétablissement immédiat du projet dans les priorités budgétaires nationales d'urgence » et appelle les populations, transporteurs et acteurs économiques de la région « à rester mobilisés massivement et pacifiquement ».