Prix du pain bloqué à 150FCFA : le RBS réclame le départ du ministre du Commerce

Le Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS), par la voix de son président national Fallou Sarr, a réclamé ce jeudi 10 septembre 2026 « la démission du ministre du Commerce ».



Dans une déclaration officielle rendue publique à Dakar, l'organisation dénonce l'inaction de la tutelle « face à l'absence de mesures concrètes concernant la baisse, annoncée en 2024, du prix du pain de 175 FCFA à 150 FCFA ».



Selon le RBS, « malgré toutes nos recommandations formulées à cette époque ainsi que les nombreuses promesses faites dans le secteur de la boulangerie, rien n'a été fait ». Pour justifier sa position, l'organisation patronale estime qu'« un responsable public qui ne respecte pas ses engagements envers la population ne peut plus conserver notre confiance ni bénéficier de notre soutien ».