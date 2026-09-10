Restructuration de la dette : les créanciers du Sénégal s'organisent et mandatent le cabinet White & Case (Reuters)

Les détenteurs d'obligations souveraines du Sénégal ont formé un groupe officiel de créanciers et mandaté le cabinet international White & Case pour assurer leur conseil juridique, a rapporté ce jeudi l'agence Reuters sur le réseau social X, citant quatre sources proches du dossier.
Cette initiative des investisseurs internationaux survient dans la foulée des annonces de l'exécutif sénégalais relatives à son projet de restructuration de la dette publique. La désignation du cabinet White & Case, spécialiste reconnu des négociations financières internationales, préfigure l'ouverture formelle des discussions entre l'État du Sénégal et ses créanciers privés de l'Eurobond.
Cette initiative des investisseurs internationaux survient dans la foulée des annonces de l'exécutif sénégalais relatives à son projet de restructuration de la dette publique. La désignation du cabinet White & Case, spécialiste reconnu des négociations financières internationales, préfigure l'ouverture formelle des discussions entre l'État du Sénégal et ses créanciers privés de l'Eurobond.
Holders of Senegal's sovereign bonds have organised a creditor group and hired White & Case as legal counsel, four sources with direct knowledge of the matter told Reuters, after the West African nation announced plans to rework its debt. https://t.co/S9eyU9oCM7
— Reuters Africa (@ReutersAfrica) September 9, 2026
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