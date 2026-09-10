Restructuration de la dette : les créanciers du Sénégal s'organisent et mandatent le cabinet White & Case (Reuters)

Holders of Senegal's sovereign bonds have organised a creditor group and hired White & Case as legal counsel, four sources with direct knowledge of the matter told Reuters, after the West African nation announced plans to rework its debt. https://t.co/S9eyU9oCM7

— Reuters Africa (@ReutersAfrica) September 9, 2026

Les détenteurs d'obligations souveraines du Sénégal ont formé un groupe officiel de créanciers et mandaté le cabinet international White & Case pour assurer leur conseil juridique, a rapporté ce jeudi l'agence Reuters sur le réseau social X, citant quatre sources proches du dossier.Cette initiative des investisseurs internationaux survient dans la foulée des annonces de l'exécutif sénégalais relatives à son projet de restructuration de la dette publique. La désignation du cabinet White & Case, spécialiste reconnu des négociations financières internationales, préfigure l'ouverture formelle des discussions entre l'État du Sénégal et ses créanciers privés de l'Eurobond.