Cité Keur Gorgui : le FRAPP enfin autorisé à rencontrer Ousame Sonko

« Nous avons trouvé un Président Sonko fringant, solide, fort qui est en posture de combat, prêt à tout donner pour la République pour le Sénégal ». C’est par ces propos que Guy Marius Sagna a débuté sa réaction au sortir de leur tête-à-tête avec le patron du Pastef/les Patriotes Ousmane Sonko.



Selon l’activiste, c’est aux Sénégalais de se mobiliser pour défendre nos droits. Car dit-il, «Ce qui est en jeu, dépasse la personne d'Ousmane Sonko. Guy Marius Sagna qui parle de complot national, mais également international avec soutient-il « la main de l’impérialisme, notamment celle français ». A entendre les propos de Marius Sagna, « se taire et ne rien faire, c’est être complice ».



Ils étaient quatre membres du Mouvement "Frapp-France Dégage" (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine), à qui la police a empêché de rencontrer Ousmane Sonko chez lui. Ces derniers se disent "surpris frustrés par les propos du commandant Sarr". Ils soutiennent "qu'ils sont là, pour témoigner leur solidarité au leader du Pastef, et non pour semer le désordre ou faire la violence".