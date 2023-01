Cité dans le nouvel ouvrage de Cheikh Yerim Seck, le Capitaine Touré annonce une plainte contre l’auteur

Dans la partie du livre où Cheikh Yérim Seck aborde le feuilleton Sweet Beauté, opposant une masseuse du nom de Adji Sarr à l’opposant Ousmane Sonko, deux pages sont réservées à l’ex-capitaine de la Gendarmerie, Seydina Omar Touré. L’auteur de « Macky Sall face à l’histoire » accuse l’ex-officier qui était chargé de l’enquête d’avoir envoyé à Ousmane Sonko une capture de la plainte de Adji Sarr. Mieux, il affirme que le Capitaine Touré a choisi un avocat à la plaignante pour lui tirer les vers du nez dans le but d’informer le leader de Pastef.



Ce que Seydina Omar Touré dément formellement. « J’ai lu avec surprise quelques extraits du nouveau livre de monsieur Cheikh Yerim Seck, dont je m’abstiens de citer le titre, notamment les pages 186 et 187, dans lesquelles il m’accuse de faits graves.

Ces déclarations sont inexactes et scandaleuses et témoignent d'une étroitesse d'esprit de la part de quelqu'un qui bénéficie malheureusement d'une grande audience », a-t-il écrit dans une note parvenue à PressAfrik



Avant d’annoncer une plainte contre Cheikh Yerim Seck: « Le temps opportun nous nous réserverons cette fois, le droit de saisir les juridictions compétentes pour permettre à monsieur Seck de fournir la preuve de ses déclarations que je considère mensongères d’ores et déjà ».