Citée par Jérôme Bandiaky : Mimi Touré parle d’une tentative de manipulation de l’opinion et apporte sa part de vérité

L’ancienne Première ministre de Macky Sall, Aminata Touré alias Mimi n’a pas tardé à répliquer à ce qu’elle qualifie de « manipulation de l’opinion », venant de Jérôme Bandiaky son ancienne garde du corps.



« Le sieur Jérôme Bandiaky a été un des agents de sécurité qui assuraient ma protection en tant que ministre de la Justice et Premier ministre. C’est à ce titre qu’il occupait un appartement de fonction situé près de mon domicile de fonction. Je rappelle à l’opinion publique que j’ai quitté ma fonction de Premier ministre 𝐈𝐋 𝐘’𝐀 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐃𝐄 𝟏𝟎 𝐀𝐍𝐒! La tentative désespérée de manipulation de l’opinion est tout aussi vaine que non avenue », a dénoncé Mimi Touré dans un post publié sur sa page Facebook ce lundi.



Pour rappel, lors de son audition, il a formellement nié les faits qui lui sont reprochés et a expliqué que ses missions consistaient à assurer la sécurité des personnes qui l'engageaient, ou encore accomplir des démarches discrètes. C’est dans ce cadre, selon lui, qu’Aminata Touré l’aurait recruté comme assistant de sécurité pour certains de ses déplacements.



À l’époque, il habitait le quartier des Mamelles et arrivait souvent en retard. Pour l’aider, l’ex-Première ministre lui aurait suggéré de faire une demande afin d’obtenir une villa au centre-ville, ce qui a abouti à l’acquisition du bien qu’il occupait avec sa famille.

Bandiaky a précisé qu’il avait signé la demande de logement, non en tant qu'agent de l'État, mais en tant qu'assistant de sécurité. Après le départ de Mimi Touré de la Primature, il a continué à occuper la villa, d’autant plus qu’il s’était rapproché de la présidence, étant fréquemment présent au palais présidentiel.